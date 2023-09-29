В Конгрессе США захотели проголосовать за исключение Украины из бюджета

Грин: палата представителей хочет исключить помощь Украине из бюджета на оборону

Палата представителей Конгресса США собирается голосовать по вопросу исключения финансирования Украины из бюджета США на оборону. Об этом сообщила республиканка Марджори Тейлор Грин в социальной сети X (бывшая Twitter).

По ее словам, спустя недель запросов об исключении финансирования Украины из американского бюджета на оборону, палата представителей собирается проголосовать за это правило. «Теперь нам необходимо только принять мою поправку, чтобы убрать открытые чеки для Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции», — заявила конгрессвумен.

Грин неоднократно выступала против того, что администрация президента США Джо Байдена намерена предоставлять бесконечную помощь Киеву.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин допустила, что кризис затянется на десятилетия из-за военной помощи США Украине. Она также сочла «кризисом» ситуацию, при которой Вашингтон запросил на военную поддержку Киеву дополнительные 24 миллиарда долларов на фоне внутренних проблем в самой стране.