В Херсоне прогремел мощный взрыв

В подконтрольном Украине городе Херсоне прогремел мощный взрыв

В подконтрольном Украине Херсоне прогремел мощный взрыв, о его причинах не сообщается, передает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Херсоне слышен мощный взрыв», — говорится в сообщении корреспондентов канала. Официальной информации о причинах и последствиях взрыва от местных властей пока не поступало.

Ранее стало известно, что в Киеве прозвучала серия взрывов. До этого в украинской столице из-за обнаружения дронов в воздушном пространстве была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось об угрозе ракетного удара по Киеву. Позднее украинские СМИ сообщили, что в Киеве начались перебои с электричеством. Предположительно, была повреждена линия электропередачи, на которую упали обломки беспилотников.