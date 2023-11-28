Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье произошел сильный взрыв

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел сильный взрыв. Об этом в Telegram сообщило украинское агентство «Укринформ».

Отмечается, что с 9:15 (мск) в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне получило повреждения здание одного из местных заводов.

25 ноября также сообщалось о взрывах в Запорожье. Несколько ударов прогремели сначала ночью, а затем утром, на фоне воздушной тревоги.