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10:44, 25 ноября 2023Бывший СССР

В Запорожье снова произошли взрывы после воздушной тревоги

В подконтрольном Киеву городе Запорожье второй раз за сутки произошли взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольном властям Украины городе Запорожье второй раз за сутки прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

О первых взрывах сообщалось ночью, а о следующих украинские СМИ начали писать около 08:30 по местному времени. Звуки взрывов были слышны на фоне воздушной тревоги, которую объявили в 08:17 по местному времени.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, тревога была также объявлена в Днепропетровской области Украины в 08:28 по местному времени. Рано утром ее объявили в Киеве. Ночью 25 ноября воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

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