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04:22, 25 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве и Черниговской области Украины объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Сирены также звучат в Черниговской области.

Киевская областная военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. Ведомство призвало оставаться в укрытиях.

Ночью 25 ноября тревогу воздушную объявляли в Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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      Марина Совина
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