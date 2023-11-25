В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве и Черниговской области Украины объявлена воздушная тревогаСюжетВзрывы в Киеве:
В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Сирены также звучат в Черниговской области.
Киевская областная военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. Ведомство призвало оставаться в укрытиях.
Ночью 25 ноября тревогу воздушную объявляли в Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.