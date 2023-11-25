В Киеве и Черниговской области Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Сирены также звучат в Черниговской области.

Киевская областная военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. Ведомство призвало оставаться в укрытиях.

Ночью 25 ноября тревогу воздушную объявляли в Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.