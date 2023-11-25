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03:12, 25 ноября 2023Бывший СССР

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины

Фото: Reuters

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины ночью 25 ноября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно онлайн-карте, опубликованной ведомством, сигнал тревоги прозвучал в этих регионах с 01:11 по 01:28 по местному времени (с 02:11 по 02:28 мск).

Ранее сообщалось, что в подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздаются звуки взрывов. Ранее, 17 ноября, взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В регионе была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области, в регионе звучал сигнал воздушной тревоги. Помимо этого, предупреждение об угрозе с воздуха звучало в Полтавской и Харьковской областях Украины.

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      Екатерина Подвигина
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