В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины ночью 25 ноября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно онлайн-карте, опубликованной ведомством, сигнал тревоги прозвучал в этих регионах с 01:11 по 01:28 по местному времени (с 02:11 по 02:28 мск).

Ранее сообщалось, что в подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздаются звуки взрывов. Ранее, 17 ноября, взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В регионе была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области, в регионе звучал сигнал воздушной тревоги. Помимо этого, предупреждение об угрозе с воздуха звучало в Полтавской и Харьковской областях Украины.