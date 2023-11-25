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01:24, 25 ноября 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Stringer / Reuters

В подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздаются звуки взрывов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

«Паблики Запорожья снова пишут о звуках взрывов», — говорится в сообщении. Подробности произошедшего не приводятся.

В настоящее время в контролируемых Киевом районах Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее, 17 ноября, взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В регионе была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области, в регионе звучал сигнал воздушной тревоги. Помимо этого, предупреждение об угрозе с воздуха звучало в Полтавской и Харьковской областях Украины.

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      Марина Совина
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