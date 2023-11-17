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21:28, 17 ноября 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв, объявлена тревога
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило агентство Укринформ в Telegram-канале.

Ранее в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР) была объявлена воздушная тревога. Также предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее 16 ноября в Днепровском районе подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона прозвучали взрывы. Также сообщалось о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области, в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

До этого стало известно о взрывах в городе Кропивницкий, являющемся административным центром Кировоградской области Украины. До этого также сообщалось о нескольких взрывах в Николаеве и Хмельницкой области республики.

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      Марина Совина
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