Стало известно о взрывах в Херсоне

Глава украинской администрации Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе

В Днепровском районе подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона прозвучали взрывы. Об этом сообщил глава украинской администрации города Роман Мрочко.

Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, после взрывов на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области также была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в городе Кропивницкий, являющемся административным центром Кировоградской области Украины. До этого также сообщалось о нескольких взрывах в Николаеве и Хмельницкой области республики.