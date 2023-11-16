Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:29, 16 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

Глава украинской администрации Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе

Фото: Andrii Dubchak / Reuters

В Днепровском районе подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона прозвучали взрывы. Об этом сообщил глава украинской администрации города Роман Мрочко.

Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, после взрывов на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области также была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в городе Кропивницкий, являющемся административным центром Кировоградской области Украины. До этого также сообщалось о нескольких взрывах в Николаеве и Хмельницкой области республики.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Астрахани рухнули два подъезда пятиэтажки. Жильцы заметили огромную трещину и выбежали. Под завалами могут быть люди

      Названы способы заново влюбиться в партнера

      Россиянин изнасиловал жену лучшего друга и получил пять лет колонии

      Цены на нефть рухнули

      Международный автобусный перевозчик приостановит рейсы из Финляндии в Россию

      Бывшая жена Градского решила отсудить у вдовы артиста долю наследства

      Мужчина сделал на лбу тату в честь Шрека со словами «это любовь»

      Российского ресторатора арестовали за обналичивание 12 миллиардов рублей

      Глава СК поручил возбудить уголовное дело после обрушения дома в Астрахани

      Начата проверка судьи после решения в пользу актера Козловского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости