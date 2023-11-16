Стало известно о взрывах в украинском городе

«Страна.ua»: в Кропивницком на Украине прозвучали взрывы

В городе Кропивницкий, являющемся административным центром Кировоградской области Украины, прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, в Кировоградской области в течение получаса также звучала воздушная тревога.

Утром 16 ноября сообщалось о серии взрывов в украинском городе Николаеве. До этого также появлялась информация о нескольких взрывах в Хмельницкой области.