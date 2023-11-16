Стало известно о новых взрывах в Хмельницкой области

«Страна.ua»: в Хмельницкой области произошли новые взрывы

В Хмельницкой области Украины произошли новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Новые взрывы в Хмельницкой области», — сказано в сообщении. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявили воздушную тревогу. Позднее журналисты издания сообщили, что в Хмельницкой области снова прогремели взрывы.

Ранее стало известно, что взрывы прозвучали у населенного пункта Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области. Кроме того, глава областной администрации Сергей Тюрин проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).