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10:09, 16 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о новых взрывах в Хмельницкой области

«Страна.ua»: в Хмельницкой области произошли новые взрывы

Фото: Reuters

В Хмельницкой области Украины произошли новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Новые взрывы в Хмельницкой области», — сказано в сообщении. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявили воздушную тревогу. Позднее журналисты издания сообщили, что в Хмельницкой области снова прогремели взрывы.

Ранее стало известно, что взрывы прозвучали у населенного пункта Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области. Кроме того, глава областной администрации Сергей Тюрин проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

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      Кристина Есикова
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