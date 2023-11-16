Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

«Страна.ua»: в районе Староконстантинова Хмельницкой области произошли взрывы

В районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Пишут о взрывах в районе Староконстантинова Хмельницкой области», — говорится в публикации. Точное место взрывов и их количество издание не приводит. Глава обладминистрации Сергей Тюрин в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил, что работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. Ее сигналы также звучали в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Николаевской областях.