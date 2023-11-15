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01:20, 15 ноября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинское издание «Клименко Тайм» сообщило о взрывах в Кривом Роге

Фото: Pixabay

Украинское издание «Клименко Тайм» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Подробности в публикации не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога. Сигналы звучат Киеве и Киевской области, а также в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей

Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Воздушные силы страны, в областях, где объявлена тревога, сохраняется ракетная угроза.

Накануне днем в некоторых районах подконтрольного Украине города Запорожье и в Днепропетровской области республики прозвучали взрывы. В регионах звучали сигналы воздушной тревоги.

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      Марина Совина
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