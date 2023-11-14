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15:54, 14 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области

В Запорожье и Днепропетровской области прозвучали взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Reuters

В некоторых районах подконтрольного Украине города Запорожье и в Днепропетровской области республики прозвучали взрывы. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается также, что в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщало о повреждении в результате обстрела нефтеперерабатывающего объекта на территории республики. Его точное местоположение в ведомстве не уточнили.

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      Алевтина Запольская
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