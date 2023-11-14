На Украине сообщили о повреждении нефтеперерабатывающего объекта

Минэнерго Украины сообщило о повреждении нефтеперерабатывающего объекта

На Украине был поврежден нефтеперерабатывающий объект. Об этом в Telegram сообщило министерство энергетики республики.

По данным ведомства, оборудование одного из нефтезаводов, расположенных на территории страны, было повреждено в результате обстрела. Точное местоположение объекта в министерстве не уточнили.

Кроме того, по данным украинского Минэнерго, в результате боевых действий 14 ноября у девяти тысяч абонентов наблюдались перебои с энергоснабжением. Без света остаются жители Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также подконтрольных Украине территорий в Запорожской и Херсонской областях и Донецкой народной республике.

Всего, по данным компании «Укрэнерго», на территории Украины электричества лишены 450 населенных пунктов. Об этом организация сообщила в Telegram.

Ранее о возможности ударов по энергообъектам Украины заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, это возможно, если того потребует военная ситуация.