В России высказались о возможности ударов по энергообъектам Украины

Депутат Швыткин: Россия будет бить по энергообъектам Украины, если потребуется

Россия может нанести удары по энергетическим объектам Украины, если этого потребует военная ситуация. Так в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался о возможности атак на энергетическую инфраструктуру республики.

«Если понадобится, будет атакована энергетическая инфраструктура Украины, как и было на определенных этапах при проведении специальной военной операции. Сегодня средства противовоздушной обороны сориентированы, рассредоточены и будут делать все возможное для предотвращения всевозможных атак со стороны противника. Учитывая все эти элементы, мы следуем своим курсом для выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим. Понадобится нанесение ударов по украинской энергетической инфраструктуре — значит, будем наносить эти удары», — сказал депутат.

По словам Юрия Швыткина, слова украинской стороны об ответе на такие действия Москву не интересуют. «На заявления, которые идут с украинской стороны, мы вообще не реагируем», — добавил он.

Как заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в беседе с Politico, в случае атак России по энергообъектам республики предстоящей зимой Киев ударит в ответ по энергетической и нефтяной инфраструктуре на российской территории.

Осенью 2022 года Москва наносила удары по энергообъектам Украины. Российские власти объясняли это стратегическими задачами. Министерство обороны утверждало, что атакует только те объекты, которые связаны с военной инфраструктурой.