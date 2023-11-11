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15:00, 11 ноября 2023Бывший СССР

Украина пригрозила России ответными ударами по энергетической инфраструктуре

Глава Минэнерго Украины Галущенко пообещал ответ на атаки России энергообъектов
СюжетРакетные удары по Украине:
Поврежденная ЛЭП на Украине

Поврежденная ЛЭП на Украине. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В случае атак России по энергообъектам Украины предстоящей зимой Киев может нанести ответные удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре на российской территории. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в беседе с Politico.

Галущенко считает, что атаки российских войск не способны вызвать рост цен на газ и нефть, так как «это топливо, которое можно купить не только в России». При этом он назвал справедливыми ответные атаки по российской нефтегазовой инфраструктуре.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украине грозит вторая зима в суровых условиях, так как из-за боевых действий энергосистема страны стала еще более уязвимой. Отмечается, что у Киева недостаточно средств и времени, чтобы исправить ситуацию и подготовить страну к холодам.

Кроме того, как выяснил исследовательский центр Киевской школы экономики, прямой ущерб энергетической инфраструктуре Украины по состоянию на июнь составлял 8,8 миллиарда долларов.

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      Сергей Истомин
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