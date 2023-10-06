Украине предрекли зиму в суровых условиях

Reuters: Украину ждет вторая зима в суровых условиях

Украине предрекли вторую зиму в суровых условиях — из-за военных действий энергосистема станы стала еще более уязвимой, чем раньше. Об этом сообщает Reuters.

В издании отмечают, что у Киева не нашлось ни времени, ни денег, чтобы исправить ситуацию и подготовить страну к зиме. Это означает, что украинцев ждут долгие ночи без света, тепла и воды, а также еще больше ущерба экономике.

По данным исследовательского центра Киевской школы экономики, прямой ущерб энергетической инфраструктуре Украины по состоянию на июнь составлял 8,8 миллиарда долларов. Согласно оценкам ООН, с начала вооруженного конфликта генерирующие мощности Украины сократились примерно вдвое.

В условиях ослабевающей поддержки западных союзников, украинские власти предупреждают о более суровых условиях грядущей зимой, отмечает агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск и еще два города. Он заявил, что рассчитывает воспользоваться «слабостями» России.