Зеленский пообещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск

Зеленский: ВСУ продолжат контрнаступление зимой и захватят Артемовск

Зимой Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат контрнаступление. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает The New York Times.

«Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», — сказал политик, добавив, что Киев надеется воспользоваться слабостями России.

Кроме того, Зеленский пообещал, что украинская армия сможет захватить Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините»,— сказал он.

Ранее издание Bloomberg обратило внимание, что на Генассамблее ООН Зеленский вел себя крайне эмоционально в отношении стран, поставляющих Киеву оружие, и «яростно критиковал» государства, которые, по его словам, поставляют вооружение недостаточно быстро.