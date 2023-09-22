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11:27, 22 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск

Зеленский: ВСУ продолжат контрнаступление зимой и захватят Артемовск

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Зимой Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат контрнаступление. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает The New York Times.

«Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», — сказал политик, добавив, что Киев надеется воспользоваться слабостями России.

Кроме того, Зеленский пообещал, что украинская армия сможет захватить Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините»,— сказал он.

Ранее издание Bloomberg обратило внимание, что на Генассамблее ООН Зеленский вел себя крайне эмоционально в отношении стран, поставляющих Киеву оружие, и «яростно критиковал» государства, которые, по его словам, поставляют вооружение недостаточно быстро.

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    Алевтина Запольская
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