На Западе обратили внимание на крайнюю эмоциональность Зеленского в ООН

Bloomberg: Зеленский вел себя крайне эмоционально на Генассамблее ООН

На Генассамблее ООН Владимир Зеленский вел себя крайне эмоционально в отношении стран, поставляющих Киеву оружие. На это обратило внимание издание Bloomberg.

«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален», — говорится в сообщении. Политик «яростно критиковал страны», которые, по его словам, поставляют оружие недостаточно быстро.

Издание отмечает, что его спор с одним из западных союзников вышел из-под контроля и это «намекает на напряженность, нарастающую за кулисами».

Ранее лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер раскрыл подробности встречи с Зеленским. «Было одно предложение, которое идеально все суммирует. Цитирую его дословно, Зеленский сказал: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну"», — отметил сенатор.