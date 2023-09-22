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10:03, 22 сентября 2023Бывший СССР

На Западе обратили внимание на крайнюю эмоциональность Зеленского в ООН

Bloomberg: Зеленский вел себя крайне эмоционально на Генассамблее ООН

Фото: Brendan McDermid / Reuters

На Генассамблее ООН Владимир Зеленский вел себя крайне эмоционально в отношении стран, поставляющих Киеву оружие. На это обратило внимание издание Bloomberg.

«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален», — говорится в сообщении. Политик «яростно критиковал страны», которые, по его словам, поставляют оружие недостаточно быстро.

Издание отмечает, что его спор с одним из западных союзников вышел из-под контроля и это «намекает на напряженность, нарастающую за кулисами».

Ранее лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер раскрыл подробности встречи с Зеленским. «Было одно предложение, которое идеально все суммирует. Цитирую его дословно, Зеленский сказал: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну"», — отметил сенатор.

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    Алевтина Запольская
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