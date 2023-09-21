Сенатор Шумер: Зеленский признал проигрыш ВСУ без помощи США

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер раскрыл подробности о встрече сенаторов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова Шумера приводит телеканал CNN.

По словам Шумера, Зеленский признал проигрыш Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией без помощи США.

«Было одно предложение, которое идеально все суммирует. Цитирую его дословно, Зеленский сказал: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну"», — отметил сенатор.

Ранее Пентагон раскрыл срок поставки танков Abrams на Украину. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер уточнил, что это произойдет «в ближайшие дни и недели». Ранее США обещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams из 31 единицы.