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18:36, 17 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Сообщается, что в этот момент в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Уточнялось, что произошли они в Днепровском районе города. По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе тогда также была объявлена воздушная тревога.

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      Алевтина Запольская
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