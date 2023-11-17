Стало известно о взрыве в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Сообщается, что в этот момент в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Уточнялось, что произошли они в Днепровском районе города. По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе тогда также была объявлена воздушная тревога.