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09:23, 1 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о поражении нескольких заводов и предприятий в Херсоне

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в Херсоне повреждены сразу несколько заводов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждены сразу несколько заводов и предприятий. О поражении объектов рассказал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

При этом он не уточнил, какие именно объекты пострадали.

Ранее стало известно о повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на юге Украины. По данным «Укрэнерго» взрыв произошел в ночь на 30 ноября в одном из южных регионов республики.

Кроме того, 30 ноября произошли взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Кроме того, СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.

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      Алевтина Запольская
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