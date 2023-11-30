Взрывы повредили ТЭЦ на юге Украины

«Укрэнерго»: ночные взрывы на юге Украины повредили ТЭЦ

Ночью на юге Украины из-за взрывов была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

По данным организации, инцидент произошел в ночь на 30 ноября в одном из южных регионов республики. Как заявили в компании, в результате артобстрела были повреждены оборудование и здания предприятия.

В «Укрэнерго» также пояснили, что местные жители продолжили получать теплоснабжение, однако возможности для подачи электричества оказались ограничены. Несмотря на это, производимой украинскими электростанциями энергии хватает для обеспечения бытовых и юридических потребителей.

Днем 29 ноября в энергосистеме Украины зафиксировали дефицит электроэнергии. Одной из причин этого стал стремительный рост потребления из-за пришедших в страну холодов.