Энергосистема Украины не выдержала

«Укрэнерго» призвала украинцев экономить электричество из-за дефицита

Компания «Укрэнерго» призвала украинцев экономить электричество из-за дефицита в энергосистеме страны. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале предприятия.

По данным ресурсной организации, энергосистема страны может не выдержать дефицита электроэнергии, который наблюдается с 29 ноября 2023 года. Его причиной стал быстрый рост потребления электричества из-за холодов, а также одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов страны.

Представители компании поясняют, что электростанции не могут выработать необходимое гражданам количество энергии. Пик нагрузок на сеть ожидается до 18:00.

Ранее стало известно, что на Украине из-за бурана обесточены более двух тысяч населенных пунктов в 15 областях республики. По данным «Укрэнерго», наиболее сложная ситуация сложилась в Полтавской, Одесской, Николаевской, Киевской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области.