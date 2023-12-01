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19:37, 1 декабря 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил о новых взрывах в городе
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне снова прозвучали взрывы. Об этом в Telegram сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.

По его словам, взрывы слышны в прибрежных районах города. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Ранее стало известно о повреждении сразу нескольких заводов и предприятий в Херсоне.

Также сообщалось, что в результате взрывов была повреждена теплоэлектроцентраль на юге Украины. Инцидент произошел в ночь на 30 ноября.

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      Алевтина Запольская
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