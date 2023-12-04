Стало известно о взрывах в двух областях Украины

Страна.ua: в Николаевской области и Кривом Роге произошли взрывы

На Украине в Николаевской области и Кривом Роге произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Ранее стало известно о взрывах еще в двух украинских регионах. В подконтрольном Киеву Херсоне были повреждены научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение. Также взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины.

3 декабря, по данным Министерства цифровой информации Украины, по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.