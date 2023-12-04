Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 4 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в двух областях Украины

Страна.ua: в Николаевской области и Кривом Роге произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

На Украине в Николаевской области и Кривом Роге произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Ранее стало известно о взрывах еще в двух украинских регионах. В подконтрольном Киеву Херсоне были повреждены научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение. Также взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины.

3 декабря, по данным Министерства цифровой информации Украины, по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского оценили вероятность отставки Залужного

      В Ростовской области сработали системы ПВО

      В Минсельхозе отреагировали на информацию о подорожании пельменей и колбасы

      Ряженый гусар забрался по водосточной трубе ради кроссовок

      Бурунов раскрыл свое отношение к сериалу «Слово пацана»

      Еврокомиссия выполнила условия по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

      В Нидерландах высказались против поставок оружия Украине

      В Молдавии вызвали на слушания собиравшего в зону СВО отряд бойцов политика

      Тимоти Шаламе высмеяли в сети из-за блестящего топа словами «залез в шкаф Кайли»

      В Молдавии пассажирка троллейбуса устроила скандал из-за русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости