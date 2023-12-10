В Одесской области прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в городе Южный в Одесской области

В городе Южный в Одесской области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Страна» в Telegram-канале.

По данным украинского телеканала «Общественное», в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Немного ранее сигналы воздушной тревоги звучали в Одесской и Николаевской областях.

7 декабря взрывы произошли в Полтавской области в городе Миргороде, а также в Павлограде Днепропетровской области. На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты Минцифры страны, взрывы также раздались в Сумской области.