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23:04, 10 декабря 2023Бывший СССР

В Одесской области прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в городе Южный в Одесской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Южный в Одесской области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Страна» в Telegram-канале.

По данным украинского телеканала «Общественное», в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Немного ранее сигналы воздушной тревоги звучали в Одесской и Николаевской областях.

7 декабря взрывы произошли в Полтавской области в городе Миргороде, а также в Павлограде Днепропетровской области. На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты Минцифры страны, взрывы также раздались в Сумской области.

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      Александра Синицына
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