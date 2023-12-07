Взрывы произошли в Полтавской области

Телеканал 5: в Миргороде Полтавской области произошли взрывы

В Полтавской области в городе Миргород произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «5» в Telegram.

Ранее взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области. На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Минцифры страны сообщило о взрыве в Сумской области.

7 декабря стало известно, что в Одесской области получил повреждение объект инфраструктуры одного из портов на Дунае. По данным местных властей, повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.