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14:07, 7 декабря 2023Бывший СССР

Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области

«Страна.ua»: в Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Также стало известно, что на всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты Минцифры страны, взрывы также раздались в Сумской области.

Ранее в результате взрыва в Одесской области получил повреждение объект инфраструктуры одного из портов на Дунае. По словам местных властей, урон понесли складские помещения, элеватор и грузовики.

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      Алевтина Запольская
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