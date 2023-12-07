Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области

«Страна.ua»: в Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы

В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Также стало известно, что на всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты Минцифры страны, взрывы также раздались в Сумской области.

Ранее в результате взрыва в Одесской области получил повреждение объект инфраструктуры одного из портов на Дунае. По словам местных властей, урон понесли складские помещения, элеватор и грузовики.