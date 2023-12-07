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09:23, 7 декабря 2023Бывший СССР

В Одесской области получил повреждения объект портовой инфраструктуры

Власти Одесской области сообщили о повреждении объекта портовой инфраструктуры

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В Одесской области получил повреждение объект инфраструктуры одного из портов на Дунае. Об этом в Telegram сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

По словам представителя местных властей, повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

Воздушная тревога в Одесской области и других регионах Украины ночью длилась около 4,5 часа.

6 декабря стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области. Также сообщалось о взрыве в Днепровском районе.

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      Алевтина Запольская
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