В Одесской области получил повреждения объект портовой инфраструктуры

Власти Одесской области сообщили о повреждении объекта портовой инфраструктуры

В Одесской области получил повреждение объект инфраструктуры одного из портов на Дунае. Об этом в Telegram сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

По словам представителя местных властей, повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

Воздушная тревога в Одесской области и других регионах Украины ночью длилась около 4,5 часа.

6 декабря стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области. Также сообщалось о взрыве в Днепровском районе.