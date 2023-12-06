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20:51, 6 декабря 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области оказался поврежден объект инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении объекта инфраструктуры
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В Никопольском районе Днепропетровской области был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Руководитель ОВА также сообщил, что вечером в Днепровском районе прогремел взрыв. По его словам, источником звука была работа средств противовоздушной обороны.

Ранее стало известно о сильном взрыве в подконтрольном Украине Херсоне.

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      Алевтина Запольская
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