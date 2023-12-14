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10:00, 14 декабря 2023Бывший СССР

В Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры

Прокудин: в Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, инцидент произошел вследствие ночных взрывов на территории региона ночью. Известно, что пострадавший объект находится на территории Херсонской области, других подробностей Прокудин не сообщил.

Взрывы в ночь на 14 декабря также произошлив подконтрольном Киеву городе Херсоне и в других частях области. В регионе была объявлена воздушная тревога, сирены также прозвучали в Одесской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что в Херсоне было повреждено административное здание. Какое здание пострадало, не сообщалось.

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      Александр Курбатов
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