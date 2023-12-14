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01:03, 14 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в нескольких районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Николаевской и Одесской областях Украины.

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил о повреждении объекта в порту. По его словам, также поражено авторемонтное предприятие.

12 декабря взрывы раздались в центре подконтрольного Киеву Херсона. Они были слышны в Корабельном районе и центре города.

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      Марина Совина
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