Стало известно о взрывах в центре Херсона

В центре подконтрольного Киеву Херсона произошли взрывы

В центре подконтрольного Киеву Херсона произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщил назначенный Киевом глава городской администрации Роман Мрочко.

По его словам, взрывы слышны в Корабельном районе и центре города.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее о взрывах в Херсоне сообщал назначенный украинскими властями руководитель областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. Он попросил жителей города покинуть улицы и оставаться в укрытиях.