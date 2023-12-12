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17:11, 12 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в центре Херсона

В центре подконтрольного Киеву Херсона произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве

В центре подконтрольного Киеву Херсона произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщил назначенный Киевом глава городской администрации Роман Мрочко.

По его словам, взрывы слышны в Корабельном районе и центре города.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее о взрывах в Херсоне сообщал назначенный украинскими властями руководитель областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. Он попросил жителей города покинуть улицы и оставаться в укрытиях.

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      Алевтина Запольская
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