Украинские власти заявили о взрывах в Херсоне

Глава украинской ОВА Прокудин: в Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями руководитель областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

Он также призвал жителей покинуть улицы и оставаться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в подконтрольной Украине части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Ранее в Херсоне оказалось повреждено административное здание. При этом, о каком конкретно объекте идет речь, глава украинской ОВА региона не уточнил.

9 декабря Прокудин сообщил, что в Херсоне в результате ночных ударов был поврежден объект критической инфраструктуры.