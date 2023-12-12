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13:38, 12 декабря 2023Бывший СССР

Украинские власти заявили о взрывах в Херсоне

Глава украинской ОВА Прокудин: в Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями руководитель областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

Он также призвал жителей покинуть улицы и оставаться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в подконтрольной Украине части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Ранее в Херсоне оказалось повреждено административное здание. При этом, о каком конкретно объекте идет речь, глава украинской ОВА региона не уточнил.

9 декабря Прокудин сообщил, что в Херсоне в результате ночных ударов был поврежден объект критической инфраструктуры.

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      Кристина Есикова
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