Украинские власти заявили о взрывах в Херсоне
Глава украинской ОВА Прокудин: в Херсоне произошли взрывыСюжетВзрывы в Киеве:
В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями руководитель областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.
Он также призвал жителей покинуть улицы и оставаться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в подконтрольной Украине части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
Ранее в Херсоне оказалось повреждено административное здание. При этом, о каком конкретно объекте идет речь, глава украинской ОВА региона не уточнил.
9 декабря Прокудин сообщил, что в Херсоне в результате ночных ударов был поврежден объект критической инфраструктуры.