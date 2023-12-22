В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
Глава украинской администрации Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городеСюжетВзрывы в Киеве:
В подконтрольном Киеву Херсоне произошло несколько взрывов. Об этом сообщил глава украинской городской администрации Роман Мрочко в Telegram.
«В центральной части Херсона слышны взрывы», — написал он, призвав жителей города не находится на открытых пространствах и проследовать в укрытия.
Ранее глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил, что в регионе в результате ракетного удара загорелся объект инфраструктуры.
Также в Одесской области получило повреждения зернохранилище, что привело к пожару.