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12:11, 22 декабря 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Глава украинской администрации Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В подконтрольном Киеву Херсоне произошло несколько взрывов. Об этом сообщил глава украинской городской администрации Роман Мрочко в Telegram.

«В центральной части Херсона слышны взрывы», — написал он, призвав жителей города не находится на открытых пространствах и проследовать в укрытия.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил, что в регионе в результате ракетного удара загорелся объект инфраструктуры.

Также в Одесской области получило повреждения зернохранилище, что привело к пожару.

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      Алевтина Запольская
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