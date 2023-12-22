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10:04, 22 декабря 2023Бывший СССР

В украинском регионе после ночного удара загорелся объект инфраструктуры

Ким: в Николаевской области после ночного удара загорелся объект инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Николаевской области Украины в результате ночного удара загорелся объект инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации региона Виталий Ким.

«Ночью в результате попадания вражеского БПЛА типа Shahed произошло возгорание на инфраструктурном объекте, которое уже ликвидировано. Подробная информация уточняется», — написал Ким.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. В этот момент в городе звучал сигнал воздушной тревоги. По данным местных властей, в столице работали системы ПВО.

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      Алевтина Запольская
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