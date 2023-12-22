В украинском регионе после ночного удара загорелся объект инфраструктуры
Ким: в Николаевской области после ночного удара загорелся объект инфраструктурыСюжетВзрывы в Киеве:
В Николаевской области Украины в результате ночного удара загорелся объект инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации региона Виталий Ким.
«Ночью в результате попадания вражеского БПЛА типа Shahed произошло возгорание на инфраструктурном объекте, которое уже ликвидировано. Подробная информация уточняется», — написал Ким.
Ранее стало известно о взрывах в Киеве. В этот момент в городе звучал сигнал воздушной тревоги. По данным местных властей, в столице работали системы ПВО.