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00:53, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

УНИАН: в Киеве прозвучала серия взрывов
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошла серия взрывов, сообщает украинское агентство УНИАН.

Уточняется, что в столице Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее взрывы прогремели в Харькове. В тот же день они также прозвучали в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины.

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      Марина Совина
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