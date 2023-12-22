В Киеве раздались взрывы

УНИАН: в Киеве прозвучала серия взрывов

В Киеве произошла серия взрывов, сообщает украинское агентство УНИАН.

Уточняется, что в столице Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее взрывы прогремели в Харькове. В тот же день они также прозвучали в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины.