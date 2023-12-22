В Одесской области зернохранилище получило повреждения
В ВСУ сообщили о повреждении зернохранилища в Одесской областиСюжетВзрывы в Киеве:
В Одесской области получило повреждения зернохранилище, что привело к пожару. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала ТСН.
«Обломками сбитого дрона повреждено одно из зернохранилищ. Там возник пожар, который был потушен самими сотрудниками», — сказала она.
Ночью воздушную тревогу объявили в Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Хмельницкой областях. При этом в Киеве произошла серия взрывов.