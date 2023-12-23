В Херсоне шестой раз за сутки прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне шестой раз за сутки прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне шестой раз за сутки прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент в указанных районах объявлена воздушная тревога. Иных подробностей не приводится.

Ранее днем уже были слышны взрывы в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсон. При этом, согласно данным официального ресурса для оповещения, воздушная тревога в данном регионе не объявлялась.

В этот же день стало известно о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.