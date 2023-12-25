По всей Украине объявили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Тревогу объявили сначала в Киеве, в течение нескольких минут она распространилась на все регионы страны.

Ранее серия взрывов прозвучала в Одессе. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Также 24 декабря сообщалось о взрыве в Кропивницком, который является административным центром Кировоградской области.