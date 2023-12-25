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12:16, 25 декабря 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Тревогу объявили сначала в Киеве, в течение нескольких минут она распространилась на все регионы страны.

Ранее серия взрывов прозвучала в Одессе. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Также 24 декабря сообщалось о взрыве в Кропивницком, который является административным центром Кировоградской области.

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