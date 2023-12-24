В украинском городе Кропивницком произошли взрывы

В городе Кропивницком, который является административным центром Кировоградской области и располагается в центральной части Украины, произошли взрывы. Об этом в воскресенье, 24 декабря, со ссылкой на местные паблики сообщает Telegram-канал издания «Страна».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот же день сообщалось о взрывах в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсоне. Позже глава подконтрольной Киеву городской администрации Роман Мрочко заявил, что в городе был поврежден объект инфраструктуры.