По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Донецкой области. Затем почти одновременно тревогу объявили в остальных регионах Украины.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил о повреждении складов промышленного предприятия в Николаеве после ночных взрывов.