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12:24, 26 декабря 2023Бывший СССР

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Донецкой области. Затем почти одновременно тревогу объявили в остальных регионах Украины.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил о повреждении складов промышленного предприятия в Николаеве после ночных взрывов.

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