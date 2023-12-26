Стало известно о повреждении промышленных складов в Николаеве

Глава ОВА Ким: в Николаеве взрывами были повреждены промышленные склады

После ночных взрывов в украинском Николаеве оказались повреждены склады промышленного предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, информация о пострадавших отсутствует.

О взрывах в Николаеве стало известно ночью 26 декабря. До этого также сообщалось о взрывах в Одесской области. Вечером 25 декабря в регионе была объявлена воздушная тревога.