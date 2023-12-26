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09:54, 26 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении промышленных складов в Николаеве

Глава ОВА Ким: в Николаеве взрывами были повреждены промышленные склады

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

После ночных взрывов в украинском Николаеве оказались повреждены склады промышленного предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, информация о пострадавших отсутствует.

О взрывах в Николаеве стало известно ночью 26 декабря. До этого также сообщалось о взрывах в Одесской области. Вечером 25 декабря в регионе была объявлена воздушная тревога.

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      Алевтина Запольская
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