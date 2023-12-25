Стало известно о взрывах в Одесской области

В Одесской области произошли взрывы

В Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщает издание Klymenko.Time в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Одесской области», — говорится в сообщении украинского издания.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области в 19:44 по местному времени (совпадает с московским) была объявлена воздушная тревога.

Днем 25 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала предупредительные сигналы зазвучали в Киеве, а в течение нескольких минут распространились на все регионы республики.