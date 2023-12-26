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09:18, 26 декабря 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне получил повреждения критический объект

Глава Херсонской ОВА Прокудин: критический объект поврежден в Херсоне

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне получил повреждения критический объект. Об этом сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, пораженный объект расположен в Херсонском районе города. Иных подробностей о нем Прокудин не привел.

Ранее взрывы произошли в городе Николаев. За несколько минут до этого в области была объявлена воздушная тревога.

25 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области.

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