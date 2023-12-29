На Украине ракетную атаку России оценили словами «столько мы еще не видели»

Спикер ВВС Украины Игнат о ракетной атаке: Киев еще не видел столько целей

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат оценил ракетную атаку России словами «столько мы еще не видели». Его цитирует украинское издание «Бабель» в своем Telegram-канале.

«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — сказал спикер ВВС.

В пятницу, 29 декабря, взрывы произошли во многих украинских городах и регионах. Речь идет об Одессе, Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и других населенных пунктах. В некоторых городах взрывы гремели неоднократно. Власти объявляли воздушную тревогу на всей территории Украины.

В результате в столице республики загорелось складское помещение в Подольском районе. Кроме того, в Одесской области было повреждено законсервированное здание объекта инфраструктуры, а в Днепропетровске остановили движение ряда троллейбусов.