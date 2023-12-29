В Одесской области оказался поврежден объект инфраструктуры
ВСУ: в Одесском районе повреждено законсервированное инфраструктурное зданиеСюжетВзрывы в Киеве
В результате взрывов в Одесской области оказалось повреждено законсервированное здание объекта инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе южного оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Уточняется, что поврежденное в результате попадания здание находится в Одесском районе.
Ранее стало известно о взрывах, которые произошли ночью и утром 29 декабря в ряде украинских городов. В частности, они прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепропетровске. Кроме того, сообщалось о детонациях в подконтрольном Украине городе Запорожье.