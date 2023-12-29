В Харькове сообщили о третьей волне взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о третьей волне взрывов за день

В Харькове произошла третья волна взрывов в пятницу, 29 декабря. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Третья волна ударов по Харькову за сегодня», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Харькове прогремело как минимум восемь взрывов. Кроме того, о детонациях стало известно в Днепропетровске, где они произошли повторно. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена по всей территории республики.

29 декабря взрывы также прозвучали в Киеве и Одессе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил сообщения СМИ и уточнил, что сработали средства противовоздушной обороны. Он призвал жителей Киева оставаться в укрытиях.

